Аэрация дорог началась в Подмосковье из-за жары

Дорожники приступили к аэрации для снижения температуры асфальта в регионе. Работы выполняют в черте городов по поручению Минтранса Подмосковья.

«Сегодня и в выходные проведем аэрацию на дорогах Подмосковья в черте 311 городов. Для комфортного передвижения автомобилистов работы проводятся до 16 часов», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В работе задействовали около 300 поливомоечных машин.

Аэрация помогает снизить температуру асфальта в жару, что предотвращает его деформацию. Кроме того, с дорог удаляется пыль, что улучшает обстановку.

В ближайшие дни в Подмосковье ожидается жаркая погода и температура выше +30 градусов. Участников дорожного движения призвали быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в солнечные часы пик.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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