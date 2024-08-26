Стали известны адреса установки тепловых пунктов для решения проблемы с горячей водой в Королеве

Решается проблема с качеством горячего водоснабжения исторического квартала на Фрунзе в Королеве. Одна из ключевых мер — установка тепловых пунктов в жилых домах. Это коснется свыше 20 многоэтажек, сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Жители квартала записали видеообращение к правительству, в котором попросили решить проблему некачественной поставки горячей воды. Из-под крана, по их словам, уже почти год вместо чистой течет техническая — характерного рыжего оттенка.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что для решения проблемы проводится масштабная промывка всех инженерных систем тех 60 многоквартирных домов, о которых говорится в обращении. Кроме того, еще один шаг — установка индивидуальных тепловых пунктов.

«В доме №9 на улице Терешковой, о котором говорят в обращении, тепловой пункт установлен Фондом капитального ремонта. РСО в проектировании и монтаже участия не принимала», — уточнили в министерстве.

В настоящее время подготовка к монтажу тепловых пунктов идет в многоквартирном доме №30 на улице Гагарина.

«Мы сообщаем, что в период проведения пуско-наладки тепловых пунктов возможны временные снижения параметров горячей воды. В настоящий момент во всех домах, где такие системы установлены, проблем с качеством ресурса нет», — рассказали в Минэнерго.

Есть план установки тепловых пунктов еще в 20 многоэтажках.

Адреса:

дом №4 на улице Болдырева — до 30 августа;

дом №30 на улице Гагарина — до 13 сентября;

дом №17/21 на улице Циолковского — до 27 сентября;

дом №14 на улице Болдырева — до 15 октября;

дом №13/8 на улице Калинина — до 31 октября;

дом №36А на улице Гагарина — до 15 ноября;

дом №24 на улице Фрунзе — до 29 ноября;

дом №31 на улице Пионерская — до 13 декабря;

дом №16/23 на улице Циолковского — до 27 декабря;

дом №38А на улице Гагарина — до 31 января;

дом №15/16 на улице Октябрьской — до 14 февраля;

дом №29 на улице Пионерской — до 28 февраля;

дом №37А на улице Пионерской — до 14 марта;

дом №32 на улице Гагарина — до 28 марта;

дом №15 на улице Калинина — до 15 апреля;

дом №37 на улице Пионерской — до 30 апреля;

дом №23А на улице Циолковского — до 20 мая;

дом №36 на улице Гагарина — до 30 июня;

дом №44А на улице Гагарина — до 17 июня.

«В настоящий момент РСО АО „Теплосеть“ заключен договор на обслуживание теплового пункта дома №9 по улице Терешковой. После начала отопительного периода будет проведена наладка оборудования для нормализации всех параметров центрального отопления в указанном доме. Ресурс горячего водоснабжения в настоящее время соответствует требованиям», — подчеркнули в Минэнерго.

Работу по промывке внутридомовых систем продолжают до чистого ресурса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».