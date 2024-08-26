Стали известны адреса установки тепловых пунктов для решения проблемы с горячей водой в Королеве

Минэнерго: план решения проблемы с горячей водой разработали в Королеве

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Решается проблема с качеством горячего водоснабжения исторического квартала на Фрунзе в Королеве. Одна из ключевых мер — установка тепловых пунктов в жилых домах. Это коснется свыше 20 многоэтажек, сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Жители квартала записали видеообращение к правительству, в котором попросили решить проблему некачественной поставки горячей воды. Из-под крана, по их словам, уже почти год вместо чистой течет техническая — характерного рыжего оттенка.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что для решения проблемы проводится масштабная промывка всех инженерных систем тех 60 многоквартирных домов, о которых говорится в обращении. Кроме того, еще один шаг — установка индивидуальных тепловых пунктов.

«В доме №9 на улице Терешковой, о котором говорят в обращении, тепловой пункт установлен Фондом капитального ремонта. РСО в проектировании и монтаже участия не принимала», — уточнили в министерстве.

В настоящее время подготовка к монтажу тепловых пунктов идет в многоквартирном доме №30 на улице Гагарина.

«Мы сообщаем, что в период проведения пуско-наладки тепловых пунктов возможны временные снижения параметров горячей воды. В настоящий момент во всех домах, где такие системы установлены, проблем с качеством ресурса нет», — рассказали в Минэнерго.

Есть план установки тепловых пунктов еще в 20 многоэтажках.

Адреса:

«В настоящий момент РСО АО „Теплосеть“ заключен договор на обслуживание теплового пункта дома №9 по улице Терешковой. После начала отопительного периода будет проведена наладка оборудования для нормализации всех параметров центрального отопления в указанном доме. Ресурс горячего водоснабжения в настоящее время соответствует требованиям», — подчеркнули в Минэнерго.

Работу по промывке внутридомовых систем продолжают до чистого ресурса.

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