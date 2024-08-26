Минэнерго: горячее водоснабжение квартала на Фрунзе в Королеве отрегулируют из-за жалоб

Минэнерго: проблему качества горячей воды на Фрунзе в Королеве решат комплексно

Год назад жители исторического квартала на Фрунзе в Королеве столкнулись с проблемой качества горячей воды в домах. По их словам, сейчас из-под крана течет техническая — характерного «кирпичного» оттенка. Активисты записали обращение к правительству. Минэнерго Подмосковья сообщило: вопрос будут решать комплексно.

Активист Евгений Кузнецов рассказал, что с начала прошлого года десятки тысяч жителей из 100 многоквартирных домов Королева получают некачественную горячую воду, поставляемую местной теплосетью. Проблема — на этапе решения, сообщают в Минэнерго.

«Система теплоснабжения данных домов — открытая. Ввиду технологических особенностей системы, при любом внесении корректировок в гидравлические параметры тепловых сетей возможны случаи временного изменения качества горячей воды. Сейчас проводятся локальные промывки проблемных участков наружных и внутридомовых систем инженерного обеспечения», — рассказали «360» в Минэнерго Подмосковья.

Это, как уточняют в ведомстве, один из важных шагов для решения проблемы.