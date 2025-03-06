Администрация Жуковского проверила грузовой контейнер на улице Мичурина

Появившийся месяц назад металлический контейнер встревожил жителей окружающих домов. Представители администрации округа и сотрудники полиции 5 марта выехали на участок, чтобы выяснить ситуацию.

Земельный участок на улице Мичурина является собственностью Московской области, длительное время он не осваивался. В феврале 2025 года в результате проведения аукциона на право заключения договора аренды определили победителя.

Как выяснилось, арендатор разместил на неогороженной территории земельного участка металлический грузовой контейнер объемом около 40 кубометров, нарушив правила безопасности. Также среди жителей распространили от имени администрации Жуковского листовки с требованием убрать с территории припаркованные автомобили. При этом с администраций эта информация не была согласована.

Официальных документов в администрацию города на право пользования участком никто не предоставил. В результате проверки на участке не обнаружили его пользователей. Было направлено официальное письмо в Министерство имущественных отношений Подмосковья.

Местные жители утверждают, что участок арендовала московская компания для организации мобильного склада и под окнами двух жилых домов планируется возведение нескольких рядов контейнеров. Они выступают против порчи архитектурного облика города.