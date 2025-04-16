Администрация Жуковского напомнила жителям о борьбе с болезнями животных

Бешенство — это опасное вирусное заболевание, которое негативно влияет на центральную нервную систему и в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Чтобы предотвратить несчастные случаи, администрация города проинформировала население.

Заболевание может поразить как животных, а также человека. В 90% случаев источниками вируса бешенства становятся дикие звери, такие как лисицы и енотовидные собаки. Особенно опасными считаются безнадзорные собаки и кошки, которые могут быть переносчиками вируса.

Станция по борьбе с болезнями животных сообщила, что в Московской области будут проводить вакцинации диких плотоядных животных с целью профилактики бешенства. Процедуру будут осуществлять двумя способами: вручную и с помощью малой авиации, что позволит охватить большие территории лесного фонда. Используемая вакцина имеет вид брикета, который состоит из съедобных для плотоядных животных ингредиентов и содержит капсулу с вакциной. Этот препарат способствует выработке иммунитета к вирусу бешенства, но не обладает лечебными свойствами.

Важно отметить, что вакцина абсолютно безопасна для животных. Тем не менее, настоятельно рекомендуют не трогать и не подбирать брикеты в случае их обнаружения, чтобы избежать ненужного риска. При обнаружении подобных брикетов лучше сообщить об этом специалистам.