Администрация Воскресенска провела встречу с жителями в селе Усадище

Встречи с населением в формате выездной администрации в округе проводятся на регулярной основе. На этот раз глава Воскресенска, секретарь местного отделения «Единой Россия» Алексей Малкин и его заместители встретились с жителями села Усадище и близлежащих населенных пунктов.

Основными темами обращений традиционно стали освещение, водоснабжение и дороги. Так, житель села Николай Милованов обратился с вопросом благоустройства дороги по улице Королькова. В ближайшее время специалисты отправятся на объект и выполнят обсыпку дороги.

«Все обращения мы отрабатываем, многие непосредственно во время выездного приема. Приятно, что есть жители, которые приходят со словами благодарности. Это значит, что мы идем в правильном направлении», — отметил Алексей Малкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.