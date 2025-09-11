Администрация Воскресенска провела встречу с сотрудниками завода «Машиностроитель»

В городском округе Воскресенск продолжают организовывать встречи с жителями в формате выездной администрации. Очередной прием провели на территории завода «Машиностроитель», где первый заместитель руководителя муниципалитета Елена Овсянкина и профильные специалисты ответили на обращения сотрудников предприятия.

Как рассказала Елена Овсянкина, завод расположен вблизи автомобильной и железной дорог, поэтому большинство вопросов касались безопасности движения.

«Все это мы будем прорабатывать совместно с коллегами из Госавтоинспекции. Также некоторые обращения касались сферы жилищно-коммунального хозяйства», — отметила Елена Овсянкина.

Помимо этого, работники завода «Машиностроитель» интересовались вопросами благоустройства, содержания многоквартирных домов и ремонта дорог. Полученные на встрече обращения взяли на контроль для своевременного решения.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам завода «Машиностроитель» Карина Яковлева поблагодарила представителей администрации округа за организацию встречи. Она также отметила, что на мероприятии удалось обсудить кадровую проблему.

«Дефицит кадров сейчас на всех предприятиях, и мы не исключение. Не хватает рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, сварщики, газорезчики», — поделилась Карина Яковлева.