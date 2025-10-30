Администрация Воскресенска провела встречу с сотрудниками завода детского питания

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в городском округе Воскресенск. На этот раз руководитель муниципалитета и профильные специалисты посетили «Завод детского питания Фаустово» и побеседовали с его работниками.

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что у сотрудников предприятия сменный график, им бывает сложно совмещать работу с решением личных вопросов, а выезд администрации позволил многим получить помощь, не отрываясь от производства.

«Большинство обращений были связаны с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, а также дорогами и транспортом. Часть вопросов удалось решить прямо во время приема совместно с заместителями и профильными специалистами», — добавил Алексей Малкин.

Жительницу поселка Хорлово Марию Волкову интересовало обновление дороги. По ее заявлению рассмотрят вопрос о проведении грейдирования на участке, а также возможность включить его в программу ремонта.