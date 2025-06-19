Администрация Воскресенска провела встречу с работниками химпредприятия

На территории градообразующего предприятия — филиала «Воскресенских минеральных удобрений» АО «Объединенной химической компании „Уралхим“» прошла встреча в формате выездной администрации. Во время мероприятия рассмотрели 29 обращений от сотрудников.

Производственный процесс на химическом заводе не останавливается ни на минуту, поэтому встречу с представителями администрации Воскресенска провели прямо на территории предприятия.

«Сотрудникам завода удобно. Их руководители отпускали на необходимое время. В основном все вопросы были по содержанию городского хозяйства», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.

По словам директора филиала «Воскресенских минеральных удобрений» АО «Объединенной химической компании „Уралхим“» Дмитрия Трушкова, такие выездные встречи администрации с жителями, работниками предприятий очень удобны и полезны.

«Я надеюсь, что встреча пойдет на пользу и коллегам из администрации. Позволит еще что-то сделать для жителей города», — сказал Дмитрий Трушков.

Сотрудники завода обращались к специалистам администрации и с личными, и с рабочими вопросами. Один из присутствующих рассказал о несанкционированной свалке строительного мусора. Заместитель главы Воскресенска Артем Пирогов поблагодарил за информацию и пообещал разобраться с проблемой в самое ближайшее время.

Всего на встрече рассмотрели 29 обращений. Работников химзавода интересовали темы водоснабжения и водоотведения, капитального ремонта многоквартирных домов, реконструкции дорог, благоустройства территорий, содержания придомовых участков, организации дополнительных парковочных мест во дворах и работы общественного транспорта. Часть вопросов решили на встрече, остальные передали в работу профильным службам. Все обращения находятся под личным контролем главы Воскресенска.