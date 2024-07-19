Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями в деревне Никулино

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Очередной выездной прием администрации прошел в Солнечногорске на площадке Никулинской школы. Жители разобрали с профильными специалистами почти 40 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ: подготовки к отопительному периоду и ремонта котельной. Также жителей интересовал вопрос ремонта дорог, ведущих к Ильинскому кладбищу, благоустройства территории и транспортной доступности.

«По части вопросов были даны ответы непосредственно на месте, оставшиеся — взяли в работу. По итогам их исполнения жители обязательно получат обратную связь», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа. Также ежемесячно проходит встреча жителей с главой округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность выездных администраций в регионе.

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