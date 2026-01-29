Администрация Солнечногорска провела прием сотрудников больницы

В больнице Солнечногорска состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. В ходе приема 27 сотрудников медицинского учреждения адресовали представителям муниципальной власти и депутатам свыше 30 вопросов и предложений. Вопросы касались уличного освещения, качества водоснабжения, содержания территорий и другого.

В диалоге с коллективом приняли участие глава городского округа Константин Михальков, его профильные заместители, главный врач и депутат от партии «Единая Россия» Лариса Борисова, а также руководители управлений и отделов администрации.

«Самое ценное — многие просьбы были не личные, а о комфорте для пациентов: где-то не хватает освещения на подходе к поликлинике, где-то — безопасного пешеходного перехода. Это говорит о высокой ответственности наших медиков. Наша главная цель — создать условия, чтобы врач, приходя на работу, думал только о лечении людей, и ничто не отвлекало от самой важной миссии», — сказал Константин Михальков.

Отдельный вопрос задал заведующий врачебной амбулаторией «Солнечное» Олег Серманов, поинтересовавшись сроками реконструкции водозаборного узла № 19 в поселке Смирновка. Ему разъяснили, что на объекте уже ведутся ремонтные работы, а также сообщили о включении узла в государственную программу, предусматривающую его масштабное обновление.

Также на встрече обсудили возможность строительства пристройки к школе № 5, которая позволила бы организовать обучение в одну смену. Обратившемуся разъяснили, что проект дополнительного корпуса на 200 мест прорабатывался совместно с Министерством образования Московской области, однако в настоящее время учебное заведение не включено в программу строительства.

Приемы жителей в формате выездной администрации на территории округа проводятся на постоянной основе. Кроме того, ежемесячно организуется личный прием жителей главой округа. Записаться можно по телефону горячей линии 8 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.