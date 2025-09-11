Администрация Шатуры провела встречу с жителями села Кривандино

Встреча в формате выездной администрации прошла в Доме культуры села Кривандино. Большинство вопросов жителей касались темы благоустройства.

С жителями пообщались муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, его заместители, руководители подведомственных организаций, представители управляющей компании, больницы, социальной защиты населения и нотариус.

Заместитель главы муниципалитета Сергей Пигуль рассказал о проделанных в селе работах. Это ремонт печных труб на Советской улице, штукатурка и окраска фасада дома на Центральной улице, замена шифера, кровли и входных групп на Октябрьской улице.

Также начальник окружного управления социального развития № 9 Мария Четверткова рассказала собравшимся о мерах поддержки некоторых категорий граждан.

Один из вопросов жителей касался плохого состояния дороги на Песчаной улице и отсутствия там освещения. Сотрудникам службы дорожного хозяйства поручили провести профилирование дороги, а начальнику отдела благоустройства — рассмотреть возможность установки освещения.

Также по обращению жительницы укатают крупную щебенку на улицах Садовой, Сосновской и Кирова.