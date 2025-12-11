Администрация Серпухова провела встречу с жителями села Липицы

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Липицком центральном сельском доме культуры. Участники обсудили вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, а также социальные и имущественные темы.

Обращения от жителей принимали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутаты окружного Совета Юлия Громова, Владимир Волков, Марина Белова, Максим Валиков и Павел Гущин.

Жительница поселка Кирпичного Завода рассказала о необходимости комплексного обустройства населенного пункта. Она также отметила, что следует провести освещение вблизи детского сада и облагородить прилегающие территории. В некоторых локациях поселка работы по благоустройству уже выполнили, например, привели в порядок аллею. Сейчас специалисты занимаются ямочным ремонтом дорог у пятиэтажных домов.

Собравшиеся также обратили внимание представителей администрации муниципалитета и депутатов на необходимость обновления дорожного полотна в частном секторе. В ближайшее время там выполнят отсыпку дороги, а затем поставят ее на кадастровый учет, чтобы в будущем заасфальтировать.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.