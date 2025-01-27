Администрация Серпухова провела встречу с жителями города Протвино

В лицее города Противно в Серпухове состоялась расширенная встреча представителей администрации и депутатов с жителями округа. На мероприятии обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, темы имущественных отношений и здравоохранения и другие.

Помимо главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, на вопросы жителей отвечали депутаты окружного совета Владимир Бармин, Александр Булатов и Дмитрий Наумов.

Горожане интересовались благоустройством леса перед торговым центом «Слава». В частности, они просили оборудовать лестничные спуски, провести санитарную очистку деревьев и установить в лесу камеры видеонаблюдения. Им рассказали, что эти работы уже запланировали выполнить в текущем году.

Также на встрече рассмотрели обращения жителей по темам жилищно-коммунального хозяйства, освещения, имущественных отношений, здравоохранения и подготовки к празднованию 80-летия Победы.

Отметим, что за два года общественные пространства в Протвино стали чище и комфортнее.

«Продолжим работать в данном направлении, чтобы объекты благоустройства были безопасными и находились в надлежащем состоянии», — пообещал Сергей Никитенко.