Администрация Серпухова провела совещание по вопросам модернизации водоснабжения

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание с руководителями профильных ведомств, на котором обсудили главные задачи на ближайшее время. В центре внимания оказалась модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках инвестиционной программы на 2025 год запланированы масштабные работы: реконструкция магистрального водовода на улице Водонапорная, обновление межквартального водопровода в селе Липицы и напорного канализационного коллектора на Октябрьской улице. Кроме того, предусмотрена замена участков водопровода на улицах Ворошилова, Звездная, Мотозаводской переулок и в Липицах, а также установка новых канализационных дробилок на городских КНС и в поселке Оболенск.

Еще одним важным вопросом стало выявление и устранение самовольных, недостроенных и аварийных объектов. В настоящее время под контролем администрации находятся 80 таких объектов: 25 самовольных построек, 34 аварийных здания, пять аварийных многоквартирных домов и 16 недостроек. По 20 объектам уже ведутся судебные разбирательства. В этом году планируется ликвидировать 25 проблемных строений, включенных в соответствующий реестр.

Также обсудили подготовку к празднованию Дня России. Так, 12 июня в Серпухове, Пущине, Протвине и Оболенске пройдут масштабные праздничные мероприятия. В этот же день в Пущине отметят День города, а в Оболенске — День поселка.

В программе — медиа-выставки, акции с раздачей ленточек триколор, спортивные фестивали и велопробеги, открытие выставок и мастер-классы в музеях, а также концерты и интерактивные зоны для жителей округа.