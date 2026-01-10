Администрация Сергиево-Посадского округа провела зимний субботник

Сотрудники администрации Сергиево-Посадского округа вместе с жителями вышли на зимний субботник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава округа Оксана Ероханова.

Зимний субботник в этом году администрация провела впервые.

«Это было необходимо: циклон насыпал полуметровые сугробы», — написала Ероханова.

Сотрудники администрации и волонтеры убрали снег с пешеходных дорожек, детских площадок, тротуаров, а также подходов к социальным объектам. Глава округа поблагодарила всех, кто вышел на уборку снега и помог устранить последствия непогоды.

Ранее синоптик Евгений Тишковец подтвердил, что обрушившийся на Москву снежный шторм стал сильнейшим за последние 56 лет. По его словам, за сутки в городе выпало 42% месячной нормы осадков. До повторения рекорда января 1970 года не хватило всего одного миллиметра.

Самый сильный снегопад зафиксировали 9 января, в ночь на 10 января он стал менее интенсивным. Утром к уровню осадков добавилось еще два миллиметра.