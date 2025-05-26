Администрация Щелковской больницы встретится с жителями

Администрация Щелковской больницы продолжает практику открытого диалога с населением, организуя очередную встречу с жителями округа. Такие мероприятия уже стали площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся работы системы здравоохранения и получения медицинской помощи в регионе.

В рамках встреч руководство Щелковской больницы подробно рассматривает вопросы, которые волнуют жителей округа. Особое внимание уделяется таким темам, как: организация записи на прием к врачам-специалистам, сроки ожидания приема и доступность консультаций, порядок проведения различных медицинских исследований, включая анализы и диагностические процедуры, обеспечение лекарственными препаратами по льготным рецептам для определенных категорий граждан, а также другим важным аспектам, влияющим на качество и доступность медицинской помощи.

Ближайшая встреча с руководством больницы состоится 29 мая в 16:00. Мероприятие пройдет в Центральном дворце культуры, расположенном по адресу: улица Пушкина, дом № 22.

Принять участие в открытой встрече могут все желающие. Вход на мероприятие свободный, предварительная запись не требуется.