Администрация Пушкино провела выездной прием сотрудников образования в Ивантеевке

Выездной прием для сотрудников образования в Ивантеевке помог решить вопросы в учреждениях, обсудить развитие сферы и трудовые взаимоотношения, а также транспортную доступность для педагогов и детей. Помимо этого, представители образования озвучили темы, которые касаются повседневной жизни.

Педагоги обратились к профильным специалистам по благоустройству общественных пространств и состоянию жилых домов, а также затронули социальную поддержку молодых семей и предоставление служебного жилья.

«Мы общаемся именно с педагогическими коллективами. Каждый педагог сегодня может прийти и проговорить интересующие его вопросы, обсудить профессиональную деятельность и бытовую повестку, которая присутствует в жизни каждого человека», — сказал глава Максим Красноцветов.