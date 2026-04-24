Администрация проверила строительство школы в ЖК «Мытищи Парк»

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с коллегами и депутатским корпусом 22 апреля проверила ход работ на объекте. Здесь уже завершены монолитные и кладочные работы, в полном объеме завезено остекление. Рабочие приступили к отделке помещений и устройству инженерных систем. Монтаж металлоконструкций и устройство кровли над амфитеатром проведут в ближайший месяц, позже помещение станет актовым залом. Такое уникальное решение уже применялось в соседней школе на 1100 мест, открывшейся в прошлом году. Как отметила Юлия Купецкая, территория вокруг школы будет благоустроена: «В мае подрядчик приступит к выполнению работ».