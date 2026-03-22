Администрация провела встречу с жителями ЖК «Мытищи Парк»

19 марта в жилом комплексе «Мытищи Парк» состоялась встреча с жителями в формате срочной выездной администрации. Участие приняли заместители главы округа Иван Яськив и Александр Хаюров, представители профильных управлений, министерства чистоты, застройщика и управляющей компании.

Жители обратили внимание на некачественную уборку придомовой территории в зимний период. Информацию передали в министерство чистоты, которое зафиксировало многочисленные жалобы.

«Обильные снегопады и другие неблагоприятные условия не освобождают управляющую компанию от выполнения своих обязанностей. При взаимодействии с министерством чистоты и прокуратурой будем отрабатывать эту тему», — отметил заместитель главы округа Александр Хаюров.

Также возникли вопросы по работе лифтового оборудования. Управляющая компания сообщила о смене подрядчика, динамику процесса обещали отслеживать.

Жители выразили обеспокоенность состоянием детской игровой площадки, где некоторые элементы требуют ремонта. Управляющая организация и застройщик проведут обследование, после которого предоставят информацию о видах и сроках работ.

На встрече также обсудили состояние внутриквартальных проездов и вопросы благоустройства. Управление ЖКХ администрации округа будет напрямую взаимодействовать с жителями для оперативного решения проблем.