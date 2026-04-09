Администрация Подольска встретилась с жителями по вопросам здравоохранения

В поселке Молодежный в Подольске прошла встреча с жителями, посвященная вопросам здравоохранения. Главной темой обсуждения стала информация о закрытии льготной аптеки.

Жительница поселка Ксения Васильева рассказала, что в поселке решили закрыть единственную аптеку, где муж получает льготные лекарства. По ее словам, соседние поселки тоже приезжают за лекарствами сюда, а добраться до других аптек очень проблематично.

Однако, к счастью жителей, информация оказалась ложной. Заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Мособлмедсервис» Николай Свиридов сообщил, что аптека продолжит работать в обычном режиме и обеспечивать льготные категории жителей бесплатными лекарствами в установленном порядке.

«Сельский дом культуры — это очаг не только культуры, но и социальной жизни. Поэтому сегодняшняя встреча по вопросам здравоохранения проходит в наших стенах. Людям важно, чтобы из-за отдаленности транспортной люди могли получать доступную медицинскую помощь», — отметила директор Сельского дома культуры «Молодежный» Ирина Талпа.

Вопросы удалось обсудить все. Многие решили на месте, а какие-то взяли на контроль. Теперь по каждому из них проведут работу и отчитаются жителям о результатах.