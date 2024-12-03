Администрация Подольска встретилась с работниками промышленного предприятия

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, специалисты администрации муниципалитета и депутаты встретились с сотрудниками акционерного общества «ЗиО-Подольск». Собравшиеся обсудили проблемы строительства дорог, работы общественного транспорта, капремонта домов и многие другие.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вместе с главой округа на встречу с работниками промышленного предприятия приехали депутат Московской областной думы Павел Максимович и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.

«Безусловно, не могли обойти вниманием наш крупнейший завод с богатейшей историей, где сегодня производят теплообменное оборудование для атомной и тепловой энергетики. Для нас важно услышать и помочь каждому. Обращения, которые прозвучали, обязательно реализуем в наступающем 2025 году», — подчеркнул Артамонов.

Сотрудники «ЗиО-Подольск» спрашивали представителей администрации округа и депутатов о строительстве дорог и тротуаров, организации работы общественного транспорта и дорожного движения на улицах Космонавтов, Железнодорожной и в Гаражном проезде, а также о капитальном ремонте домов в муниципалитете.

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