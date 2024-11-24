Администрация Подольска встретилась с коллективом полимерного предприятия

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел встречу с коллективом предприятия «Георг-Полимер», на которой обсудил актуальные вопросы жителей и сотрудников. Мероприятие началось с ответов на заранее подготовленные обращения.

Одной из главных тем стало состояние дорог в округе. Сотрудники предприятия подняли вопрос ремонта дороги во дворе на улице Центральной. Как оказалось, эта территория находится в собственности жильцов, что накладывает на них обязательства по ее содержанию.

«Мы эту работу уже начали проводить с точки зрения кадастрирования земельных участков исключительно по отмостке, по территории самого многоквартирного дома. В перспективе в течение нескольких лет мы планируем уйти от больших дворовых территорий, которые находятся в собственности жильцов», — отметил Григорий Артамонов.

Жители поселка Дубровицы выразили обеспокоенность безопасностью детей, которым приходится ходить в школу вдоль проезжей части. Глава округа отметил, что дорога находится на балансе «Мосавтодора». В этом году на одном из участков уже обустроили тротуар, и работы продолжатся в 2025 году.

Еще одной важной темой стало обустройство парковки рядом со школой имени Героя России летчика-испытателя Николая Куимова. Вопрос будет проработан, и при наличии возможности работы включат в план на следующий год.

На встрече также обсуждались вопросы ЖКХ, здравоохранения и образования. На каждый из них профильные специалисты дали подробные ответы.

В завершение встречи Григорий Артамонов поблагодарил коллектив предприятия за активное участие в жизни округа и заверил, что все поднятые вопросы будут находиться на контроле администрации.