Администрация Подольска встретилась с эвакуированными из Курска

В оздоровительном центре «Мечта» в Подольске состоялась выездная встреча администрации с жителями Курской области, вынужденными покинуть свои дома. Мероприятие собрало представителей различных организаций.

Основное внимание участников встречи сосредоточилось на вопросах образования. Жители Курской области активно интересовались возможностью обучения своих детей в местных школах. На данный момент уже определено образовательное учреждение, куда будут возить детей на занятия.

Кроме того, для юных жителей пункта временного размещения формируется культурно-развлекательная программа. В рамках этой программы планируются мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии в музеи и показы фильмов.

Сейчас в «Мечте» находятся 99 жителей Курской области, из которых 70 — дети. Поэтому особое внимание уделяется созданию комфортной и поддерживающей атмосферы для ребят, которые оказались в сложной ситуации.

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