Администрация Подольска подписала соглашение с Ассоцией старост Подмосковья

Глава Подольска Артамонов подписал соглашение о взаимодействии с Ассоциацией старост Подмосковья. После официальной части Григорий Артамонов провел выездной прием жителей.

Подписи поставили глава Подольска и председатель правления Ассоциации старост Федор Степанов.

«Это значимое событие для Подольска. Соглашение позволит эффективнее решать задачи, которые ставят перед нами жители сельских населенных пунктов», — сказал Артамонов.

Григорий Артамонов, профильные специалисты, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Московской областной Думы Павел Максимович ответили на вопросы жителей на выездном приеме.

Жители деревни Бережки попросили установить спортивную площадку с тренажерами. Григорий Артамонов поручил внести строительство объекта в план благоустройства на 2025 год.

В селе Покров решили перевести здание досугового центра в муниципальную собственность.

В деревне Жданово на детской площадке необходимо заменить покрытие и установить камеры «Безопасного региона».

«Все наказы жителей приняли в работу. Каждое обязательство, которое взяли на себя, постараемся исполнить. Безусловно, с поддержкой Ассоциации сделать это можно будет быстрее и качественнее. Будем вести совместную работу, чтобы сделать каждый уголок муниципалитета комфортным и безопасным», — заключил Артамонов.

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