Администрация Павловского Посада провела встречу с жителями в ДК «Филимоновский»
Встреча в формате выездной администрации прошла в Павловском Посаде. Большинство вопросов жителей касались тем, связанных с жилищно-коммунальной сферой.
На мероприятие пришли первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов и профильные специалисты администрации.
Жители задавали вопросы о капремонте домов и подъездов, переселении из ветхого и аварийного жилья, обновлении дорог и работе коммунальных служб.
«Хочу отметить, что жители проявляют активное участие, хорошо понимают суть обсуждаемых тем и предлагают конструктивные идеи», — сказал Филипп Ефанов.
Все обратившиеся получили разъяснения. Ряд вопросов взяли в работу профильные специалисты.
Ранее мы рассказывали о том, что замглавы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова провела прием жителей по социальным вопросам.