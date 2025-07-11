Администрация Павловского Посада провела встречу с жителями в ДК «Филимоновский»

Встреча в формате выездной администрации прошла в Павловском Посаде. Большинство вопросов жителей касались тем, связанных с жилищно-коммунальной сферой.

На мероприятие пришли первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов и профильные специалисты администрации.

Жители задавали вопросы о капремонте домов и подъездов, переселении из ветхого и аварийного жилья, обновлении дорог и работе коммунальных служб.

«Хочу отметить, что жители проявляют активное участие, хорошо понимают суть обсуждаемых тем и предлагают конструктивные идеи», — сказал Филипп Ефанов.

Все обратившиеся получили разъяснения. Ряд вопросов взяли в работу профильные специалисты.

Ранее мы рассказывали о том, что замглавы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова провела прием жителей по социальным вопросам.