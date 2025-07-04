Замглавы Павлово-Посадского округа провела прием жителей по социальным вопросам

Очередной личный прием горожан прошел в администрации муниципалитета. Заместитель главы городского округа Светлана Аргунова помогла решению вопроса об опекунстве, с которым обратилась местная жительница.
Женщину интересовал порядок оформления опекунства над недееспособным гражданином из другого региона. В конструктивном диалоге также участвовал заместитель начальника окружного управления социального развития № 4 Валерий Зайцев. Он дал жительнице детальные разъяснения, какие шаги необходимо предпринять в рамках действующего законодательства, и рассказал о рисках, которые могут возникнуть из-за из сложной группы инвалидности предполагаемого подопечного.
Заместитель главы Павловского Посада отметила, что вопрос опекунства требует внимательного подхода. Несколько аспектов, прозвучавших в ходе обсуждения, Светлана Аргунова взяла под личный контроль. Необходимо получить дополнительную информацию от медицинских специалистов, что позволит более полно оценить ситуацию и принять взвешенное решение.
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