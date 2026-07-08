Администрация Павловского Посада провела встречу с экспертами РАНХиГС

Стратегическая сессия с участием около 50 человек состоялась 7 июля. На ней присутствовали депутаты, руководители предприятий, общественные деятели, сотрудники социальной сферы, участники СВО и молодежь.

Специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации помогли участникам разработать проекты развития по ключевым темам. На мероприятии обсудили экономику, социальную сферу, инфраструктуру и мнение молодого поколения.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов отметил, что такие встречи помогают проектировать будущее региона. За несколько часов удалось сделать больше, чем за месяцы привычных совещаний.

Работа проходила открыто: без заготовленных ответов, с разбором сильных и слабых сторон, формулированием миссии и поиском точек роста. Все идеи и предложения систематизируют и превратят в конкретные шаги.

Сергей Балашов поблагодарил участников за активную работу и искренний интерес. Он подчеркнул, что из таких диалогов рождается настоящее будущее.