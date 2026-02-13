Администрация округа взяла на контроль вывоз снега из Мытищ
Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов совместно с директором территориального управления «Пироговский» Дмитрием Петрухиным провел повторную встречу с жителями жилого комплекса «Императорские Мытищи». Мероприятие прошло 11 февраля.
Сильный снегопад вновь накрыл городской округ. Жилой комплекс «Императорские Мытищи» столкнулся с трудностями при вывозе снега.
«Микрорайон непростой, со своими особенностями, но работу выстраиваем системно. Ключевой приоритет — оперативно реагировать на обращения жителей и поэтапно устранять проблемы на всех проблемных участках. Сейчас здесь задействована вся необходимая техника», — отметил Артур Суворов.
Дмитрий Петрухин добавил, что работа продолжится на ежедневной основе до тех пор, пока проезды и тротуары не будут полностью очищены от накопившегося снега. Очередной выезд для мониторинга динамики уборки территорий запланировали на следующую неделю.