Администрация округа взяла на контроль вывоз снега из Мытищ

Сильный снегопад вновь накрыл городской округ. Жилой комплекс «Императорские Мытищи» столкнулся с трудностями при вывозе снега.

«Микрорайон непростой, со своими особенностями, но работу выстраиваем системно. Ключевой приоритет — оперативно реагировать на обращения жителей и поэтапно устранять проблемы на всех проблемных участках. Сейчас здесь задействована вся необходимая техника», — отметил Артур Суворов.

Дмитрий Петрухин добавил, что работа продолжится на ежедневной основе до тех пор, пока проезды и тротуары не будут полностью очищены от накопившегося снега. Очередной выезд для мониторинга динамики уборки территорий запланировали на следующую неделю.