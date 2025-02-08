Администрация округа проведет встречу с жителями в Старых Химках 12 февраля

Встреча в формате выездной администрации пройдет в Старых Химках на следующей неделе. Жители смогут задать интересующие их вопросы специалистам из различных сфер.

На мероприятие приедут представители управлений и городских служб. Каждый житель сможет задать вопросы на темы жилищно-коммунального хозяйства, соцобеспечения, здравоохранения, бизнеса и безопасности.

Также специалисты готовы будут взять в работу предложения жителей по развитию инфраструктуры в муниципалитете. Они примут и заявки на ремонты.

Мероприятие состоится в школе «Наследие» в микрорайоне Клязьма-Старбеево. Начало в шесть часов вечера. Для участия важно не забыть взять с собой паспорт.

Отметим, что такие встречи проходят в Химках регулярно. К примеру, ранее мы рассказывали о том, что выездной прием администрации Химок прошел в корпорации «Глобал Эдж».