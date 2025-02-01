Выездной прием администрации Химок прошел в корпорации «Глобал Эдж»

В Старых Химках провели выездную администрацию для сотрудников корпорации «Глобал Эдж». К профильным специалистам обратились 14 сотрудников.

Представители городских служб и профильных управлений ответили на вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспортной доступности и социальной поддержки.

Такой формат востребован среди химчан, так как многие вопросы удается решить, не покидая рабочего места. Жители предлагают идет по улучшению городской среды, подают заявки на проведение ремонтов и решают проблемные вопросы.

«Для наших сотрудников очень удобен такой формат общения с администрацией. Я это поддерживаю. Всего у нас на предприятии работают порядка 200 человек. Ни один вопрос, который мы задали администрации, без ответа не остался», — рассказал соучредитель группы компании «Глобал Эдж» Михаил Анкирский.

Каждый желающий смог оставить отзыв, заполнив форму по QR-коду.

Следующий выездной прием специалистов профильных управлений пройдет 5 февраля в микрорайоне Сходня с 18:00 до 20:00 на Первомайской, 33.