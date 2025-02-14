Администрация округа Мытищи провела встречу с жителями Индустриальной улицы

Выездная встреча с жителями с участием директора Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мытищи» Александра Хаюрова, представителей Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, специалистов управляющей и подрядной организаций, сотрудников управления благоустройства администрации округа прошла около дома № 11 на Индустриальной улице.

Горожане задавали вопросы о сроках завершения работ во дворе, а также о восстановлении и благоустройстве территории. Они узнали о возможности установить забор вокруг участка, на котором прокладывают канализационный коллектор. В течение нескольких часов рабочие огородили территорию. На совещании также обсудили, что до 14 февраля здесь разместят информационную табличку, а все работы завершат до конца мая.

Рабочие обустроят пешеходные дорожки, поставят лавочки и высадят новые деревья вблизи дома до середины июля.