Администрация Одинцовского округа провела встречу с жителями в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с заместителями провел прием жителей в формате выездной администрации в Звенигороде. Участники встречи обсудили земельные темы, а также вопросы благоустройства, содержания дорог и культуры.

Одна из жительниц подняла проблему уличного освещения в деревне Дьяконово. Она попросила протянуть 270 метров линии и установить семь светильников. Андрей Иванов поручил рассмотреть возможность включения этих работ в соответствующую программу.

Глава округа также сообщил, что по поручению губернатора идет оцифровка локаций для дальнейшего их благоустройства. Обсудили и схему размещения нестационарных торговых объектов. Уточнили, что произойдет реорганизация, которая приведет к демонтажу незаконных точек и сокращению их числа на треть в округе.

Также на мероприятии шла речь о новых культурных объектах. В городе планируют установить памятник Агнии Барто, концепцию которого разработают в течение двух недель. Активисты из микрорайона Верхний Посад представили проект воинского мемориала в парке Юбилейный. Его также планируют доработать, на это потребуется около двух недель.

Обсуждение вопросов сохранения исторической памяти прошло с известным жителем Звенигорода Петром Логвиным. Он предложил заменить бюст герою Советского Союза Василию Фабричнову в Смоленске и провести патриотический диктант. Глава округа поддержал все его предложения и дал соответствующие поручения.