Администрация Мытищ встретилась с сотрудниками «Метровагонмаша»
Встреча в формате выездной администрации прошла на одном из самых крупных предприятий в Мытищах. Глава городского округа Юлия Купецкая пообщалась с руководством и сотрудниками «Метровагонмаша».
Участие в мероприятии также приняли заместители и руководители профильных управлений администрации муниципалитета. Они ответили на вопросы сотрудников предприятия.
Часть обращений взяли в работу. Их выполнение проконтролируют профильные ведомства.
Большинство тем касалось земельных и дорожных вопросов, благоустройства и организации парковочных мест. Также жителей интересовали транспортные и социальные вопросы.
Отметим, что встречи в таком формате регулярно проходят на разных предприятиях в Мытищах. Следующую выездную администрацию проанонсируют на официальных ресурсах администрации городского округа.
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