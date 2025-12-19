Администрация Мытищ усилила контроль за содержанием промзоны в Беляниново

Заместитель главы городского округа Мытищ Артур Суворов проверил ход работ по оценке экологии в деревне Беляниново. Соответствующие меры в отношении лиц, допустивших нарушение, будут приняты по итогам проверки.

Глава городского округа Юлия Купецкая отметила на выездной встрече во вторник, что администрация Мытищ плотно взаимодействует с контрольно-надзорными органами.

Сразу несколько ведомств работают на территории деревни Беляниново. Министерство экологии — проводит отбор проб вокруг бетонного завода для определения размера экологического ущерба. Росприроднадзор и Росрыболовство — устанавливают ущерб водному объекту. Геодезисты — фиксируют фактическое изменения русла реки и определяют площадь загрязнения. Работа ведется комплексно.

Будут приняты меры в отношении лиц, допустивших нарушение, по итогам расчетов ущерба.