Администрация Мытищ усилила борьбу с незаконными постройками

Ликвидацию одной из самовольных построек на территории округа Мытищи провели до судебного приговора. Собственник не стал дожидаться решения суда и признав нарушение законодательства, в добровольном порядке демонтировал постройку.

Очередное незаконное строение в поселке Нагорное было возведено с нарушениями норм действующего законодательства. Собственник вместо разрешенного на участке магазина построил склад. Земля на которой он расположился часть охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения — усадьба «Нехлюдово: парк, второй половины XVIII–XIX веков».

Подобные случаи за последние годы часто фиксировали в городском округе, а исход таких нарушений всегда очевиден. Комиссия по выявлению и ликвидации незаконных объектов зарегистрировала нарушение и вынесла предписание снести складское помещение.