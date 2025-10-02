Администрация Мытищ проверила состояние двух городских котельных

Комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи посетила две ключевые тепловые станции округа. Сотрудники оценили состояние газовой тепловой станции № 31 «Химволокно», расположенной на улице Колонцова, и котельной тепловой станции № 044 «Завод художественного литья», находящийся на Олимпийском проспекте.

Председатель комиссии Роман Коробейкин отметил, что оба объекта оборудованы современными технологиями и находятся в отличном состоянии. Они обеспечивают теплом жилые дома, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Эти котельные, которые обслуживает акционерное общество «Мытищинская Теплосеть», прошли масштабную модернизацию, что позволило значительно увеличить их мощность. Тепловая станция на Олимпийском проспекте обеспечивает ресурсом 120 жилых зданий и 12 образовательных учреждений, а пункт на улице Колонцова — 80 многоквартирных домов и 12 важных социальных объектов, включая городскую клиническую больницу.

Перед началом отопительного сезона были проведены необходимые подготовительные работы. Сейчас ресурс получают все потребители.