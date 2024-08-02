Качество содержания территории ТЦ проверили в микрорайоне Ядреево в Мытищах

Представители администрации городского округа Мытищи встретились с жителями. Они проверили качество содержания территории и организацию дорожного движения вблизи торгового центра 4Daily.

Исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник осмотрел территорию вместе с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым, специалистами профильных управлений и служб. Они обсудили сложный выезд из дворов. Чтобы решить эту проблему, жители предложили убрать установленные на дороге полусферы. По их мнению, необходимо поставить дорожные знаки, запрещающие парковку автомобилей, и организовать работу эвакуатора.

Также по просьбе жителей руководители торгового центра готовы поменять режим работы технического оборудования, чтобы было не так шумно.

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