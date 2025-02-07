Администрация Мытищ проверила содержание дворов на трех улицах

Комиссия из сотрудников администрации Мытищ и профильных служб проверила три адреса. Выявленные замечания устранят в ближайшее время.

Обход организовали на следующих территориях: проспект Астрахова в районе второго и четвертого домов, у дома №19 на улице Колпакова и у дома №10а на улице Щербакова. Проверяли дворы на соответствия нормам Олег Сотник — первый заместитель главы городского округа Мытищи, Андрей Гореликов — председатель окружного Совета депутатов, руководители управлений жилищно-коммунального хозяйства, а также транспорта и дорожного хозяйства. Участие приняли также специалисты муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство», руководители управляющих компаний и местные жители.

Результатом обхода стало решение об организации движения транспорта на внутридомовой территории. Представители управляющей компании «Новое Медведково» должны провести собрание собственников многоквартирных домов № 2, 4 и 6 по проспекту Астрахова до 27 февраля. Также необходимо принять решение об обновлении детского игрового комплекса на площадке у дома № 10А на улице Щербакова.

Такие обходы проходят в разных локациях городского округа Мытищи регулярно. Подробную информацию можно найти в официальных социальных сетях администрации городского округа Мытищи.