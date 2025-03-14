Администрация Мытищ проверила содержание дворов на двух улицах

Представители городских служб совместно с властями и жителями осмотрели дворы по трем адресам в Мытищах. Ремонтные работы проведут здесь в ближайшие месяцы.

Совместный мониторинг дворовых территорий провели первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник, руководители профильных управлений администрации, руководитель Леспаркхоза, представители управляющей организации «Новое Медведково» при участии жителей. Они проверили содержание внутридворовых территорий по адресам: улица Кадомцева, дом № 2, и улица Разведчика Абеля, дом № 1 и № 3.

Ряд поручений дали после мониторинга, одно из них — в срок до 21 марта выполнить ямочный ремонт дорожного покрытия на проезде многоквартирного дома № 3 по улице Разведчика Абеля, а также провести благоустройство его территории после завершения ремонта. Выполнить работы по восстановлению газона у дома № 2 на улице Кадомцева поручено до 30 апреля.

Кроме того, резиновое покрытие восстановят на игровой площадке, расположенной между домами № 2 по улице Кадомцева и № 1 по улице Разведчика Абеля. Работы должны завершить до 30 мая.