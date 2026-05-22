Администрация Мытищ проверила содержание дорожных объектов

Комиссия уделила особое внимание состоянию дорог, мостов и прилегающих территорий. Обход провели первый заместитель главы округа Алексей Асеев, заместители Иван Яськив и Артур Суворов, представители структурных подразделений и подрядных организаций.

Одним из ключевых пунктов маршрута стало Пироговское шоссе, где проходит реконструкция участка. Был зафиксирован ряд замечаний: необходимо восстановить поврежденные ограждения и заасфальтировать дорожное полотно возле ливневой канализации. Вывоз строительного мусора завершат до 5 июня, а временное мостовое сооружение планируют возвести к августу 2026 года. Полностью завершить все работы планируют в декабре.

Специалисты «Мосавтодора» на улице Угольной провели работы по устранению аварийных ям. В планах — восстановить водоналивные ограждающие конструкции до 29 мая. Возобновление работ по реконструкции запланировано на июнь.

Комиссия посетила территорию строительства нового двухполосного моста через реку Клязьму в микрорайоне Пироговский. Представители подрядной организации пояснили, что возведение мостового сооружения планируется в два этапа. В ноябре запустят двухполосное движение. Помимо этого на встрече подняли вопрос организации дополнительного выезда с территории многоквартирного дома на улице Сазонова.

Проинспектировали ход реконструкции Афанасовского шоссе, где на данный момент точка сброса дождевых стоков с проезжей части не согласована. Предлагаемый ранее вариант требует корректировки. Завершить строительство локальных очистных сооружений планируется в октябре, а ввести их в эксплуатацию — в декабре 2026 года.

Проверки содержания территорий продолжатся.