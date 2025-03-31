Администрация Мытищ проверила новую школу в ЖК «Пироговская Ривьера»

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын вместе с руководителем фракции «Единая Россия» Юрием Гончаруком и депутатом Совета депутатов Григорием Шаповаловым провели строительство новой современной школы на 600 мест в жилом комплексе «Пироговская Ривьера». Депутаты осмотрели строительную площадку, оценили ход работ, качество используемых материалов и обсудили с представителями подрядной организации график выполнения работ.

Сейчас на объекте активно ведутся строительные работы: изготовление арматурных изделий, армирование стен и колонн второго этажа, а также монтаж опалубки стен. Больше 30 работников трудятся на площадке и используется около четырех единиц строительной техники.

«Эта школа — не просто новый объект, а важное решение проблемы нехватки учебных мест для детей, проживающих в „Пироговской Ривьере“. Я как депутат внимательно слежу за процессом, потому что уверен, что дети заслуживают современных условий для обучения», — отметил Денис Перепелицын.

Партия «Единая Россия» реализует образовательные проекты, и открытие этой школы станет значимым событием для всего микрорайона. Контроль за строительством продолжится, чтобы обеспечить ученикам и учителям комфортное, безопасное и современное пространство для обучения и развития.