Администрация Мытищ проверила капремонт домов на улице Фрунзе и в Поведниках

Присоединились к проверке сотрудники Фонда капремонта Московской области и управляющих компаний этих домов. Они ответили на все вопросы жителей.
Капитальный ремонт ведется в первых корпусах домов № 3 и № 1 на улице Фрунзе, а также в доме № 10 в поселке Поведники. Меняют фасад, отопление, водоснабжение и канализацию в обоих домах на Фрунзе. Внутренние инженерные системы отремонтировали на 70%. Осталось покрасить фасад с наступлением хорошей погоды и сделать новую систему отопления после того, как старую отключат. Работы обещали завершить в августе этого года.
А вот в Поведниках ремонт закончат в сентябре 2025 года. Там предстоит утеплить фасад, поменять входные двери, окна и газопровод. Качество и сроки работ сотрудники администрации Мытищ будут и дальше контролировать, регулярно выезжая на места.
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