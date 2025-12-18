Администрация Мытищ проверила качество питания в школах

Комиссия организовала внеплановую проверку в школе № 36. Оценивали блюда на соответствие рецептуре и технологии приготовления, учитывали внешний вид, вес порции и температуру еды. Данные вносили в специальный журнал. Мониторинг показал, что качество питания в этом образовательном учреждении соответствует всем нормам, а повара имеют подтвержденную квалификацию. Учащиеся школы также дали положительную оценку качеству блюд.

Родители также могут принять участие в дегустационных проверках, для этого необходимо заранее записаться через систему «Моя школа». Интересующие вопросы можно задать специалистам управления образования администрации Мытищ по номеру телефона: 9 (495) 586 44 44 или отправить их на электронную почту: PITANIE@EDU-MYTISHI.RU

Помимо качества питания комиссия проверила и туалеты — на чистоту и прядок, и в целом здание школы на соответствие нормами безопасности. Результаты мониторинга положительные. Вход в школу ограничен, как это положено по требованиям антитеррористической защищенности.