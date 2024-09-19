Администрация Мытищ провела выездную встречу с работниками завода «Водомер»

Рабочие Мытищинской компании «Водомер» вместе с представителями администрации встретились в формате «выездной администрации» на предприятии. Жилищно-коммунальные услуги, дороги, строительство паркингов и благоустройство стали главными темами обсуждений.

Мытищинская фирма «Водомер», выпускающая около миллиона счетчиков для воды ежегодно, стала местом очередной встречи в формате «выездной администрации». Около 100 человек работает на предприятии, где провели прием граждан для решения волнующих вопросов.

Специалисты и депутаты Мытищинского Совета приняли 33 человека и рассмотрели 53 обращения по поводу благоустройства. Волнующие темы подробно разобрали, а вопросы, требующие более детального изучения, взяли на контроль профильных ведомств.

Администрация городского округа Мытищи приглашает жителей участвовать в подобных встречах. Следите за анонсами на официальных ресурсах администрации и приходите с волнующими вопросами и предложениями.

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