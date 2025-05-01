Администрация Мытищ провела выездной прием жителей микрорайона Перловка

В Мытищах прошел срочный выездной прием жителей микрорайона Перловка. Сотрудники администрации встретились с собственниками во дворе дома № 10 корпуса № 1 на улице Семашко. Они обсудили открытие магазина сети «Дикси» на первом этаже жилого дома.

На вопросы отвечали специалисты управлений потребительского рынка и услуг, жилищно-коммунального хозяйства и территориальной политики, а также руководители управляющей компании.

Жители района отправили в администрацию вопросы по поводу открытия магазина сети «Дикси» на первом этаже многоквартирного дома. Они считают, что расположение торговой точки на площади 324 квадратных метра нерентабельно, так как рядом находятся другие продуктовые отделы. Помимо этого, у дома проведено комплексное благоустройство, напротив предполагаемого входа располагается парковка автомобилей, которая не предназначена для погрузки и разгрузки товаров. Есть вопросы и по складированию мусора.

Представители управления потребительского рынка и услуг администрации подчеркнули, что по этим вопросам будет проведено дополнительное совещание с участием собственника помещения и сети «Дикси».