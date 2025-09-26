Администрация Мытищ провела выездной прием жителей домов на улице Каргина

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел встречу с жителями дома № 40 корпус 2 на улице Академика Каргина. Пришли представители профильных управлений администрации и управляющей компании.

Основные обсуждаемые вопросы касались неудовлетворительного состояния полов на первых этажах многоквартирного дома и замены окон в местах общего пользования. Обсудили с жителями текущий ремонт.

Было решено, что управляющая компания и собственники помещений должны до 17 октября 2025 года согласовать повестку и инициировать проведение общего собрания. Далее будут вынесены вопросы по выбору Совета дома, первоочередных работ, источника финансирования и сроков проведения всех мероприятий.