Администрация Мытищ провела выездной прием жителей дома в 1-м Красноармейском переулке

Оперативная «выездная администрация» по вопросу размещения производственного предприятия на первом этаже многоквартирного дома прошла в Мытищах. Представители администрации округа, депутаты и жители дома, а также собственник нежилого помещения присутствовали на обсуждение насущного вопроса.

Вопросы влияния деятельности предприятия на дворовую территорию, благоустройство и обслуживание дома № 2 на 1-м Красноармейском переулке обсуждались на встрече. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Исток» предоставило доступ к нежилому помещению для визуального осмотра, чтобы подтвердить, что работа организации не причиняет вреда жильцам. Основная деятельность компании связана с торговлей и небольшой ручной сборкой продукции без использования станков и крупногабаритного оборудования.

Договоренности между жителями дома и председателем правления «Мытищинское РАЙПО» о готовности участвовать в мероприятиях, касающихся общедомовых вопросов, были достигнуты по итогам мероприятия.

Был обсужден и вопрос капитального ремонта дома. Скоро управляющая компания инициирует общее собрание для принятия решения о включении дома в программу капитального ремонта.