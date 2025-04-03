Администрация Мытищ провела выездной прием жителей деревни Манюхино

Администрация городского округа Мытищи провела выездной прием жителей в Доме культуры «Манюхинский». На вопросы ответили представители власти и ресурсоснабжающих организаций, депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков, муниципальные депутаты и нотариусы.

На встрече присутствовали старосты и жители деревни Манюхино. На обращения постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.

Среди самых актуальных запросов — земельные проблемы, ликвидация незаконных построек, дорожные работы, развитие спорта и культуры, газификация населенных пунктов, благоустройство территорий и уборка мусора.

Даты и время следующих выездных администраций анонсируют на официальных ресурсах городского округа Мытищи.