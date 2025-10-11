Администрация Мытищ провела выездной прием жителей деревни Ховрино

На выездном приеме жителей деревень Ховрино и Бородино обсудили строительство логистического комплекса «Ховрино-1». На встречу пригласили застройщика ООО «Стрит Арт».

Вопросы были связаны с застройкой. Участники приняли решение создать инициативную группу, которая будет представлять интересы жителей во время строительства логистического комплекса.

После проведения выездного приема приняли решение прекратить движение грузового транспорта по улицам Бородинской и Центральной, оборудовать площадки для фур в период эксплуатации логистического комплекса, организовать проезд на земельный участок со стороны заправки «Трасса» по Осташковскому шоссе, привести дороги в Ховрине в нормативное состояние, установить шумозащитные ограждения вокруг планируемого логистического комплекса с учетом мнения жителей.

Застройщик должен ответить на вопросы жителей в установленные сроки и предоставить документы по строительству объекта. Следующая встреча с инициативной группой пройдет 16 октября.